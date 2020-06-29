РИАМО - 29 июн. Максимальный тариф за проезд по платным участкам ЦКАД за 1 километр составит 2,5 рубля, сообщил журналистам председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«На сегодняшний день больше 50% пользуются транспондерами, это позволяет снизить цену на 20%», - сказал Петушенко.

В Подмосковье открыли участок ЦКАД от Новорижского до Можайского шоссе протяженностью 23 километра. Общая протяженность дороги будет 336 километров, трасса пройдет по территории Москвы и Подмосковья.

Открытый участок ЦКАД состоит из нового отрезка протяженностью 12 километров и реконструированной части трассы А-107 «Московское малое кольцо».