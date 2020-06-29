РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске ликвидировали два возгорания в понедельник, загорелись строение и транспортное средство, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в Подольске в понедельник произошло два возгорания: загорелось строение, которое ликвидировали до прибытия пожарных, и транспортное средство на Литейной улице.

«Оба пожара без пострадавших. Они ликвидированы. Причины устанавливаются», - сказал сотрудник.