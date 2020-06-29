РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Качели на детской площадке в поселке Новый подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на детской площадке возле дома №12 в поселке Новый сломаны качели.

«Сотрудниками администрации горокруга Красногорск проведен осмотр детской игровой площадки. Факт подтвердился. Работы проведены, игровые элементы площадки приведены в надлежащее состояние», - сказал замглавы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что обслуживание данной детской игровой площадки проводят сотрудники подрядной организации согласно графику осмотра.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - заключил Волосевич.