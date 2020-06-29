РИАМО - 29 июн. Участок пятого пускового комплекса ЦКАД от Новорижского до Можайского шоссе сдали на шесть месяцев раньше запланированного срока, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В понедельник в Подмосковье торжественно открыли 23-километровый четырехполосный участок ЦКАД-5.

«Я хочу сказать, что дорога запущена на шесть месяцев раньше запланированного срока, она должна была быть сдана только к концу года, а фактически она поехала сейчас», - сказал Хуснуллин.

Общая протяженность ЦКАД составляет 336 километров, из которых на пятый пусковой комплекс приходится 76 километров. ЦКАД-5 пролегает от Киевского до Ленинградского шоссе по территории городских округов Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Одинцовский.