РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали крупное возгорание в ангаре на Домодедовском шоссе примерно за 14 часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

27 июня в 21:22 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 14. Загорелся производственно-складской ангар. Площадь возгорания удалось локализовать в 22:37, а в 23:55 огнеборцы ликвидировали открытое горение.

«Возгорание ликвидировали 28 июня в 11:36. Привлекаемые силы и средства: 22 единицы техники, 76 человек», - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.