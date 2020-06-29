РИАМО - 29 июн. Информация об обнаружении медицинских карт пациентов больницы в столичной Коммунарке за пределами учреждения не соответствует действительности, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что возле больницы в Коммунарке прохожие нашли мусорные пакеты, в которых находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь.

«За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», - написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. По данному факту проводятся необходимые мероприятия.

Проценко отметил, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом.

«Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», - добавил главврач.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко звания Героя Труда за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов