«Все мы понимаем, что значит такой масштабный стратегический проект (ЦКАД - ред.) для Подмосковья. Все, кто стоял в бесконечных пробках на МКАД, те, кто занимается экономикой, бизнесом, понимают, насколько важна эта магистраль. Мне очень приятно, что сегодня мы имеем возможность открывать по сути первый такой продолжительный участок», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.