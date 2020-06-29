РИАМО - 29 июн. В Подмосковье торжественно открыли 23-километровый четырехполосный участок пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Он отметил, что Центральная кольцевая автомобильная дорога разгрузит МКАД и Московское малое кольцо. ЦКАД также имеет огромное значение для экономики региона.
Воробьев поблагодарил рабочих, которые строили дорогу в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Открытый участок дороги состоит из нового отрезка протяженностью 12 километров и 11-километровой реконструированной части трассы А-107 «Московское малое кольцо».
Общая протяженность пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги составляет 76 километров. ЦКАД-5 пролегает от Киевского до Ленинградского шоссе.
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