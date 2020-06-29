РИАМО - 29 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России в отношении компании «Электронприбор», которую признали участником устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление компании «Россети», которая сообщила о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

«По результатам рассмотрения заявления управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, представители фирмы «Электронприбор» обратились в суд. Однако суд не удовлетворил это заявление и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.