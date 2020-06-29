РИАМО - 29 июн. Еще 1007 человек вылечились от коронавируса в Москве после прохождения необходимого лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, общее число вылечившихся пациентов в Москве увеличилось до 148 102 человек.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов», - сказала Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие инфекции, пациенты сдают анализы. После выписки все они находятся под наблюдением врачей.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с Covid-19. Сдать плазму могут люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией. У них также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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