РИАМО - 29 июн. С января по май 2020 года в Москве более чем в полтора раза увеличилось количество самозанятых граждан, данный статус за это время получили 107 тысяч человек, всего в столице насчитывается 301 тысяча самозанятых, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Только в мае свой статус зарегистрировали 26 тысяч граждан, это рекордный показатель за месяц с начала 2019 года. Во время пандемии 194 тысячи самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 миллионов рублей в виде возврата налога за 2019 год», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самозанятым гражданам, включая тех, кто зарегистрируется в течение 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который может быть направлен на уплату налогов или погашение задолженности.

За первые пять месяцев самозанятые в Москве уже уплатили налогов на профессиональный доход на общую сумму 565 миллионов рублей, что на 14% больше, чем в целом за прошлый год.

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% — если от юридического. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

«Плательщиками налога на профессиональный доход сегодня становятся преподаватели, копирайтеры, консультанты, дизайнеры, бухгалтеры и представители других специальностей, которые могут оказывать услуги дистанционно. Зарегистрироваться можно онлайн — на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении ведомства», — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.