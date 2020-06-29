РИАМО - 29 июн. Московский планетарий подготовил бесплатную онлайн-лекцию «Жизнь астероида», слушателям которой расскажут о том, где на Земле чаще всего находят метеориты и в честь кого их называют, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Трансляция лекции начнется в 19:00 на официальном сайте планетария, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Задача праздника — повысить интерес к астероидам: их роли в формировании Солнечной системы, возможному использованию их ресурсов, а также вопросам, как минимизировать воздействие небесных тел на нашу планету», — сказал представитель пресс-службы Московского планетария.

Лекция продлится около 60 минут, после завершения она будет доступна в записи. В первой части трансляции выступит Тимур Крячко — известный «охотник» за астероидами и их открыватель, а также исследователь множества метеоритов. Он поделится со слушателями личным опытом, как искать в космосе и открывать астероиды.

Во второй части лекции зрители встретятся с известным геологом — поисковиком метеоритов Дмитрием Качалиным. Он объяснит, что происходит с астероидами на Земле, как их находят, как исследуют, а также поделится личным опытом поиска метеоритов.