РИАМО - 29 июн. Москва заняла 18-е место в рейтинге Tech Cities of the Future, в который вошли самые перспективные города Европы с точки зрения инвестиций в технологии, инновации и стартапы, рейтинг подготовлен британским журналом fDi Intelligence, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, «Экосистема стартапов», поднялась сразу на 10-ю строчку», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. Топ формировался на основе общих результатов по пяти категориям: «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность».

«Москва с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, в том числе в сфере высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан. В городе создана благоприятная среда для развития стартапов и цифровых платформ», — добавил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что рейтинг подтверждает достижения столицы в создании хороших условий для развития технологического предпринимательства.

«Столичным стартапам доступны возможности, которые предоставляют Московский инновационный кластер, программа масштабирования и развития стартапов «Московский акселератор», проект по пилотному тестированию инноваций на городских площадках и другие меры поддержки», — сказал Фурсин.

Журнал fDi входит в Financial Times Group и составляет рейтинги городов и регионов с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Помимо Tech Cities of the Future, издание каждые два года публикует комплексный рейтинг European Cities and Regions of the Future. В его последнем издании Москва попала в топ-10 среди крупнейших городов Европы.