РИАМО - 29 июн. Пожарные спасли семерых человек в ходе ликвидации возгорания в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 июня в 23:34. Горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены семь человек, из них один ребенок», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание потушили в течение 20 минут.