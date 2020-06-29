РИАМО - 29 июн. На ВДНХ в Москве отреставрируют скульптуру матроса, которая более 60 лет назад украшала фасад павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время работ по реставрации павильона строители обнаружили голову фигуры.

«Специалисты уже подтвердили ее подлинность. Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь ее используют для воссоздания всей скульптуры», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

За всю историю павильон неоднократно перестраивали, также менялось и его назначение.

«В ходе ремонтно-реставрационных работ мы стараемся максимально вернуть зданию облик 1954 года. Это масштабный и достаточно трудоемкий процесс. Голова матроса была найдена во время выемки строительного мусора из угловых уступов. Она сразу была передана в руки специалистов», — добавила заместитель директора ГКУ «УКРиС» департамента капительного ремонта Москвы Татьяна Полякова.

Сейчас павильону возвращают облик 1950-х годов. Завершить ремонтно-реставрационные работы планируют к концу этого года.