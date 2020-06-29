РИАМО - 29 июн. На восточном участке Московской кольцевой автодороги произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Внешняя сторона седьмого километра МКАД. Около 05:00 произошло ДТП», - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате водитель легковушки и его пассажирка погибли.