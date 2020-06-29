РИАМО - 29 июн. Энтомолог Анатолий Захаров рассказал, что возросшая активность комаров в столице напрямую связана с возвращением москвичей к обычной жизни после самоизоляции, сообщает «Москва 24».

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», – сказал Захаров.

Он отметил, что сезон активности комаров начался в середине мая. Однако из-за того, что в это время люди находились на самоизоляции, у насекомых было не так много питания. Сейчас насекомые восполняют свою потребность в пище и ведут себя «агрессивно».

Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что всеобщая самоизоляция благоприятно повлияла на экологию Москвы.