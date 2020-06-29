РИАМО - 29 июн. В селе Лайково подмосковного Одинцовского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, снаряд не угрожает жизни и здоровью людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:01 28 июня 2020 года поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Объект охраняют сотрудники полиции. Изъятие и ликвидация боеприпаса запланированы на понедельник силами министерства обороны.