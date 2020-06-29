РИАМО - 29 июн. Минтруд России пояснил, что при начислении «детской» выплаты в размере 10 тысяч рублей в июле будет действовать тот же порядок, что и при выплате за прошлый месяц, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Гражданам не потребуется подавать новое заявление, так как решение о начислении выплаты будет выносится на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России. Выплаты начнут перечислять с 1 июля», - говорится в сообщении.

Если семьи ранее не подавали заявление на помощь от государства, то его можно подать до 1 октября 2020 года. В этом случае выплату перечислят сразу за два месяца.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выплачивать по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, кроме того, глава государства поручил властям произвести в июне единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Впоследствии Путин распорядился повторить выплату в 10 тысяч рублей в июле.

Дополнительные выплаты предоставляются в целях поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.