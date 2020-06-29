РИАМО - 29 июн. До конца этого года на участках Третьего транспортного кольца в Москве планируется изменить разметку, чтобы ликвидировать «бутылочные горлышки», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На таких участках кольца, как Киевский путепровод и улица Нижняя Масловка, появится по одной дополнительной полосе движения, их число увеличится с четырех до пяти. На Киевском путепроводе сейчас проходят ремонтные работы, после их завершения специалисты начнут переразметку дороги.

В районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов количество полос уменьшится. Сейчас на этом участке по два ряда, что посчитали избыточным. В месте, где дорога сужается, образуется «бутылочное горлышко». Поэтому два лишних ряда переоборудуют в разделительные буферы.

Также разделительный буфер появится на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. Кроме того, один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта.

Кроме того, планируется изменить разметку на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны), от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы. Здесь добавят по одной полосе движения за счет сужения рядов.