РИАМО - 29 июн. Еще 23 человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«В Москве скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Москве умер 3761 человек.

При любых симптомах ОРВИ оперативный штаб советует москвичам остаться дома и вызвать врача.

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28 ИЮНЯ

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов