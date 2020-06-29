РИАМО - 29 июн. Еще 23 человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.
«В Москве скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Москве умер 3761 человек.
При любых симптомах ОРВИ оперативный штаб советует москвичам остаться дома и вызвать врача.
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28 ИЮНЯ
- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов
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