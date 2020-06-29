РИАМО - 29 июн. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории СНТ «Лесянка» в подмосковном Рузском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило спасателям днем 28 июня.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД поселка Дорохово», - говорится в сообщении.

Ликвидация боеприпаса запланирована на понедельник силами отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса».