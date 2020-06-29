РИАМО - 29 июн. В столице провели более 70 онлайн-событий для поддержки туристической отрасли за три месяца во время пандемии коронавирусной инфекции, аудитория всех экспертных и образовательных проектов с конца марта составила около 25 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

«Вместе с профессиональным сообществом за три последних месяца проведено больше 70 отраслевых событий. Участие в них приняли специалисты из трех десятков российских регионов и семи иностранных государств, включая Францию, Испанию и Корею», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С конца марта комитет по туризму города провел пятидневный антикризисный онлайн-интенсив и телемосты с другими мегаполисами, принял участие в онлайн-экспозициях, дал старт проекту международных роуд-шоу для туркомпаний и запустил акселератор для поддержки стартапов и развития новых туристических продуктов.

Крупный городской проект Moscow Travel Hub продолжается и сегодня. В рамках этой программы участники туристического рынка столицы, других регионов РФ и других стран обсуждают новые источники развития и перспективы роста. Так, в апреле состоялась онлайн-сессия с представителями туротрасли Крыма, Ленинградской, Тульской, Нижегородской областей, Ставропольского края. В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из 28 субъектов России.

«И это хорошо, что такие проекты, например, как Moscow Travel Hub, нацелены на поддержку индустрии и создание новых продуктов. Убежден, что совместные усилия помогут сфере туризма успешно справиться с вызовами новой реальности», — отметил генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер.

В рамках проекта также организуются воркшопы, онлайн-встречи и вебинары. На основе наработок программы появился ресурс travelhub.moscow.

Не менее важным для туристической отрасли Москвы является проект «Неделя Москвы» на онлайн-выставке «Знай наше: 2020». Виртуальный стенд посмотрели более 15 тысяч человек, а партнерами программы стали более 40 ведущих организаций.

В антикризисном онлайн-интенсиве, который состоялся в начале апреля и длился пять дней, приняли участие свыше четырех тысяч сотрудников турагентств, отелей и авиакомпаний из России и СНГ, кроме того, ее участниками стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран.

28 экспертов рассказали на вебинарах о внутреннем туризме, юридическом сопровождении и онлайн-продвижении турпродуктов и многом другом.

В мае стартовал проект «Город открытий», в рамках которого прошли две смены лагеря для детей. В проекте приняли участие порядка пяти тысяч человек из 45 регионов России и стран СНГ.

Для поддержания сотрудничества во время пандемии, когда границы закрыты, столичный комитет по туризму организовал серию телемостов с Парижем, Барселоной, Суелом, Будапештом и Пекином. Всего в телемостах приняли участие семь зарубежных стран.