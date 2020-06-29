РИАМО - 29 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса, по области - плюс 19 - плюс 24 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра составит около 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и днем составит порядка 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха окажется в районе 40%.

По словам синоптиков, такие погодные условия будут комфортными для большинства жителей Московского региона.