РИАМО - 29 июн. В России 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников, для ребят период сдачи начнется 3 июля.

Расписание Единого государственного экзамена утвердили Министерство просвещения России и Рособрнадзор.

В этом году 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по математике профильного уровня, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам и по биологии, 22 и 23 июля – устная часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ – 24 июля – по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков; 25 июля — по всем предметам.

«Вторая волна» сдачи Единого госэкзамена стартует 3 августа. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам устно, биологии и истории. 5 августа пройдет экзамен по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, профильной математике. Для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, предусмотрена сдача любого предмета 8 августа.

Все экзамены будут начинаться в 10 часов утра по местному времени.

Единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Во время проведения экзаменов будут соблюдать все меры санитарной безопасности.