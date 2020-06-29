РИАМО - 29 июн. С понедельника в столице начнут работать еще семь центров госуслуг «Мои документы», всего в городе более 130 центров будут оказывать москвичам свыше 270 услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что власти мегаполиса понимают потребность горожан в открытии этих центров, поэтому с понедельника они вернутся к привычному режиму работы.

Для обеспечения безопасности граждан сотрудники центров госуслуг сдали тесты на коронавирусную инфекцию, работники будут носить средства индивидуальной защиты.

Посетители также будут обязаны носить в помещениях маски и перчатки, на входе в центры москвичам будут измерять температуру.

Готовые документы можно будет забрать из центра, в которых было подано заявление на услугу, по предварительной записи. Кроме того, ряд услуг МВД, Госавтоинспекции и Росреестра, как и раньше, будет доступен по предварительной записи.

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