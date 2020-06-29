РИАМО - 29 июн. Ремонт внутреннего павильона панд в столичном зоопарке завершат в понедельник.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, что вольеры подкрасили и залили новый пол.

Она отметила, что посетители Московского зоопарка во время ремонта могли увидеть панд в уличных вольерах.

Также для посетителей открыты остальные внутренние помещения павильонов и экспозиций и детские площадки зоопарка.

Ранее Акулова рассказала, что цены на билеты в Московский зоопарк меняться не будут, также сохраняются все льготные категории граждан, которые могут посетить зоосад бесплатно.