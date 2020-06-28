РИАМО - 28 июн. В воскресенье днем в Московской области прошел сильный град, пользователи сети опубликовали фото и видео июньского града в соцсети Instagram.

Молодая мама veronika_mama_v_kube опубликовала фотографию клубники, которую побил град.

«Сегодня попали с детьми под сильнейший град в деревне Страшево. Не успели выйти из машины, как начался очень сильный ливень вместе с градом. Причем он усиливался с каждой минутой», — написала пользовательница Сети.

Она призналась, что переживала за детей, но малыши наоборот смеялись. Из-за плохой видимости девушка еле припарковала машину.

Другая девушка с ником aamarkina сняла на видео операцию по спасению огурцов от града, чтобы защитить урожай от непогоды их накрыли специальной тканью.

Молодой человек valery_boo поделился кадрами по спасению автомобилей. Машины накрыли пледами.

Видео сильного града с ветром опубликовал blenddd, на кадрах видно, как крупный град падает на приусадебный участок.

Фотографией с градом в траве поделился пользователь frenkharly.