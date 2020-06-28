РИАМО - 28 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о включении пассажирского железнодорожного и водного транспорта в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.
«Важно не допустить сбоев в работе этих видов транспорта», — сказал Мишустин.
Это решение было принято на основании данных об объемах перевозок пассажиров за апрель и май. За два месяца пассажиропоток на этом виде транспорта сократился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии, включили деятельностью в области демонстрации кинофильмов и стоматологическую практику.
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28 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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