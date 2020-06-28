РИАМО - 28 июн. Полиция проводит проверку по факту ДТП с пострадавшими на трассе МБК – Егорьевск – Касимов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 17:00 в воскресенье на 21-м километре автодороги МБК – Егорьевск - Касимов автомобиль марки Mitsubishi совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в автомашине.