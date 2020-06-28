РИАМО - 28 июн. Президент России Владимир Путин объяснил, что не летает в одном самолете с премьер-министром Михаилом Мишустиным, потому что на них лежит особая ответственность за положение дел в стране, сообщает Газета.ru.

«Президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Лидер России признался, что, когда у премьер-министра диагностировали коронавирус, пришлось перестраивать рабочий график.

Также глава государства рассказал, что не любит общаться по видеосвязи, а предпочитает прямой контакт с людьми.

О положительном результате теста на коронавирусную инфекцию у Мишустина стало известно 30 апреля. На время болезни исполняющим обязанности председателя правительства России был первый вице-премьер Андрей Белоусов. К 19 мая премьер-министр завершил лечение и приступил к выполнению своих обязанностей.