РИАМО - 28 июн. Центральная избирательная комиссия РФ получила две жалобы от граждан на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию определенным образом, сообщает РИА Новости.

«Есть два конкретных обращения, где люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат. Два таких обращения на всю страну, надеюсь, что больше не будет», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Всего на принуждение к голосованию пожаловались 115 раз.

«Из них возможное принуждение к участию в голосовании - 113, вчера было 105, прибавилось несколько таких обращений о возможных нарушениях», — добавила Памфилова.

Он объяснила, что какие-то жалобы ЦИК рассматривает самостоятельно, другие отправляют руководителям субъектов и одновременно в прокуратуру.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и проходит по 1 июля включительно.

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