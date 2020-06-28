РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Члены любительского объединения «Юный нахимовец» молодежного центра «Максимум» в Подольске сдали зачет на знание правил пожарной безопасности в лесу, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«Они изучили правила пожарной безопасности в лесу и их применение. Настроение было отличное, а выход на природу принес много положительных эмоций. В конце занятия каждый участник сдал зачет по знанию правил пожарной безопасности в лесу», - говорится в сообщении.

Занятие прошло вблизи побережья реки Пахры под руководством педагога дополнительного образования Андрея Тарабейкина.