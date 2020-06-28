РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 47-летнюю Ирину Торбенкову, которая пропала 10 апреля, сообщается на официальной странице «Лизы Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Ирина Анатольевна Торбенкова, 47 лет, 1972 года рождения, поселок Малаховка городского округа Люберцы. С 10 апреля 2020 года не выходила на связь», - говорится в сообщении.

Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она худощавого телосложения, с голубыми глазами, волосами пепельного цвета. С женщиной была черная собака породы лабрадор.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ирины Торбенковой, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.