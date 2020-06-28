РИАМО - 28 июн. Американский боксер Рой Джонс-младший, который с 2015 года является гражданином России, примет участие в голосовании по вопросу внесения поправок в главный закон страны, сообщается на сайте телеканала «360».

Спортсмен изучил изменения, которые предлагается внести в российскую Конституцию.

«Если ты участвуешь в голосовании, ты становишься участником перемен и участником истории. Если хочешь каких-то изменений, приходи и голосуй. Если ты против перемен, приходи и вырази свое мнение. Ты несешь ответственность за то, что происходит в твоей стране», — сказал Джонс-младший.

Пока неизвестно, в какой день боксер будет голосовать по Конституции. Однако он считает важным прийти на участок и выразить свою гражданскую позицию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

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