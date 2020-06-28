РИАМО - 28 июн. Чемпионы всероссийских и международных спортивных соревнований принимают участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В России продолжается общенациональное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию. Подмосковные спортсмены четвертый день подряд активно принимают участие в этом процессе», - говорится в сообщении.

Так, свое мнение по поводу поправок высказали трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, саночник Альберт Демченко, серебряный призер чемпионата мира, пятикратная чемпионка России по кикбоксингу Кристина Исмаилова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова, чемпионки мира по хоккею с мячом Диана и Карина Липановы.

Кроме того, в Подмосковье проголосовали сурдлимпиец, многократный чемпион мира по велоспорту Дмитрий Розанов и двукратный чемпион мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Семочкин.

Свой голос отдали чемпионки России по хоккею, игроки подмосковного клуба «Торнадо» Алевтина Штарева, Дарья Зубок, Полина Тарасова, Елизавета Кондакова и их главный тренер Алексей Чистяков, а также старший тренер юниорской сборной Московской области по боксу Александр Подольский и многие другие.

«Уже несколько дней работают избирательные участки, и на протяжении всего этого времени подмосковные спортсмены активно голосуют по поправкам в Конституцию. Видно, насколько большое значение имеет для них этот вопрос, и насколько ответственно они к нему подходят», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>