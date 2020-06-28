РИАМО - 28 июн. Продюсер Андрей Загорский призвал фанатов певицы Юлии Началовой не совершать глупых поступков на ее могиле, сообщает Nation News.

«Уже больше года творится какое-то сумасшествие. Одни заряжают крема, другие землю добавляют в суп, третьи собирают с креста смолу, думая, что это миро, и мажут этой смолой себе лоб. Один кадр вообще постоянно приходит к Юлии с магнитолой и начинается «дискотека». А теперь еще и «заряжатель» воды начал мыть памятник!» — сказал Загорский.

Он призвал фанатов не доходить до абсурда и почитать талант Началовой спокойно и без привлечения лишнего внимания. Например, писать портреты певицы или посвящать ей стихи.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.