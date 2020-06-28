РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. В Домодедове за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных с начала эпидемии в округе составляет 1 683, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 325 случаев инфицирования.
«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1683 (+23)», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 56 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 864 пациента. Выздоровел и выписался 33 231 человек.
В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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