РИАМО - 28 июн. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что первые полтора месяца распространения коронавирусной инфекции стали самыми страшными в эмоциональном плане, сообщает Nation News.

Он отметила, что на этот период выпало много событий, властям приходилось принимать множество решений.

«Если бы власти страны быстро не решили множество вопросов, то простить себе этого не смог бы никто», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

В России продолжает снижаться суточных прирост подтвержденных случаев Covid-19. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 6791 новый случай заражения, за весь период пандемии зарегистрировано 634 437 случаев инфицирования коронавирусом.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов