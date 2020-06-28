РИАМО - 28 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему поступали возмущенные звонки в связи с введением в столице антикоронавирусных ограничений, сообщает Газета.ru.

«С ума сошел что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию, <...> что нам, билеты сдавать?», — процитировал Собянин слова звонивших в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что тогда люди не понимали всей опасности коронавируса. Однако, как подчеркнул Собянин, в России ограничительные меры оказались одними из самых эффективных.

«В сравнении с самыми сильными, мощными государствами. И многие из тех, кто оказались в Испании, Франции, Италии, — они очень хотели приехать в Россию», — подчеркнул градоначальник.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Москва ввела режим самоизоляции и пропускной режим для тех, кто пользуется транспортом. Также власти мегаполиса приняли решение о перепрофилировании медучреждений, что помогло быстро развернуть около 28 тысяч дополнительных мест для Covid-пациентов.

Ранее Собянин сообщил, что российская столица вошла в число мировых лидеров по борьбе с пандемией коронавируса.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов