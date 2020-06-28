РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Свыше 30 человек посетили первую тренировку от йога-студии в парке Талалихина в Подольске в воскресенье, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Первая тренировка от йога-студии «Шанти» прошла в воскресенье в парке культуры и отдыха имени Талалихина. Занятие посетили 35 человек - как новички, так и более опытные йоги», - говорится в сообщении.

Преподаватель Ольга Малышева начала йога-комплекс с приветствия и настройки на практику, далее последовал основной блок, и завершилось занятие расслабляющей шавасаной.

Участников поблагодарили за практику. Следующее занятие пройдет 5 июля и начнется в 10:00.