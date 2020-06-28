РИАМО - 28 июн. Президент России Владимир Путин не считает коронавирус искусственно созданным и намеренно «вброшенным» в общество, сообщает Газета.ru.

«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам президента, если придерживаться версии «вброса», то ничего хорошего из этого не получится.

Глава государства также добавил, что нужно бороться с коронавирусом, а не «рассусоливать», откуда он взялся.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии патоген распространился по всему миру. В марте этого года ВОЗ объявила о пандемии Covid-19.

В России за весь период пандемии зарегистрировали 634 437 случаев инфицирования, скончались 9073 пациента, вылечились 399 087 человек.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов