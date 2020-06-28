РИАМО - 28 июн. Москвичей, которые получили отказ в регистрации на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ или не воспользовались этой возможностью, ждут на избирательных участках 1 июля, сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

Чтобы не допустить двойного голосования, в Москве разделили списки голосующих очно и дистанционно. Граждане, зарегистрированные на электронное голосование, удаляются из списков голосующих на участках. Однако те, кто подавал заявление на онлайн-голосование, но получил отказ, остались в «обычных» списках.

«Голосующий не может «потеряться»: у него обязательно есть возможность для участия в плебисците. Некоторые москвичи пропустили, не прочли пришедшие им уведомления об отказе и узнали об этом только сейчас, при попытке проголосовать онлайн. Однако если в регистрации отказано, то гражданина нет в «электронных» списках. А значит, он есть в списке на своем участке – и может проголосовать там в любой день», – сказал Головченко.

Также проголосовать очно 1 июля смогут и те москвичи, которые прошли регистрацию на онлайн-голосование, но по той или иной причине не воспользовались этой возможностью.

«Электронное голосование заканчивается на день раньше обычного, 30 июня. После этого будет проведена новая сверка перечней голосующих. Участковые комиссии убедятся в том, что проголосовавшие онлайн удалены из списков на участках. А вот не проголосовавшие, хотя и прошедшие регистрацию, в эти списки, наоборот, возвращаются», – пояснил Головченко.

По словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ильи Массуха, по итогам проверки заявлений на дистанционное голосование отказ получили около 90 тысяч человек. Их ждут 1 июля на избирательных участках.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве для проведения голосования организовали 3,6 тысячи участков. Они работают с 08:00 до 20:00. Электронное голосование стартовало 25 июня в 10:00 и завершится 30 июня в 20:00. В онлайн-голосовании участвуют жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию.

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