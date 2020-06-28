РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Рабочие приступили к реконструкции моста в деревне Бородино Подольска, работы проводятся в круглосуточном режиме, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В текущем году будет реализован долгожданный проект «Мосавтодора» – реконструкция моста в деревне Бородино. Работы начались, но из-за пандемии коронавирусной инфекции строительство было приостановлено. Чтобы компенсировать временной простой, строители трудятся на объекте в круглосуточном режиме», - сказала начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

Она отметила, что реконструкция участка дороги в деревне Бородино (у моста) вошла в план ремонта на 2020 год по многочисленным обращениям местных жителей. Жители с нетерпением ждут окончания строительных работ, так как каждую весну во время половодья деревню от Подольска отрезает вода.