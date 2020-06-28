РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили пять случаев Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 806 (+5)», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в Московской области зафиксировано 56 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 864 пациента. Выздоровел и выписался 33 231 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.

- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству случаев заражения коронавирусом – ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.

- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.

- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.

- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов