РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили пять случаев Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.
«В Подмосковье за сутки выявлено 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 806 (+5)», - говорится в сообщении.
За весь период пандемии в Московской области зафиксировано 56 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 864 пациента. Выздоровел и выписался 33 231 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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