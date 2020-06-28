РИАМО - 28 июн. В Московской области до вечера воскресения объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы,а из-за града – до 29 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье предупреждение из-за сильного ливня и грозы действует до 18:00 28 июня, предупреждение из-за града – до 15:00 29 июня.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили на территории Воронежской области Центрального федерального округа.

В Московском регионе в воскресенье ожидаются облачность, кратковременные осадки, грозы и град, порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 26-28 градусов.