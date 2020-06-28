РИАМО - 28 июн. Столичным автомобилистам следует быть особенно внимательными за рулем при грозе с порывистым ветром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
В воскресенье в Москве ожидается дождь, местами сильный, а также гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
«Будьте внимательны и осторожны за рулем. При ухудшении погодных условий снижайте скорость и увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта», - говорится в сообщении.
Ранее экстренное предупреждение в связи с непогодой выпустило ГУ МЧС России по столице.
По информации Гидрометцентра России в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, местами град и ветер с порывами 15-20 м/с— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 28, 2020
Будьте внимательны и осторожны за рулём. При ухудшении погодных условий снижайте скорость и увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта.
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