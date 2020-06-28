РИАМО - 28 июн. На территории столицы до вечера воскресенья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра и грозы действует в Москве до 21:00 28 июня.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа РФ, кроме Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

В Московском регионе в воскресенье ожидаются облачность, кратковременные осадки, грозы и град, порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 26-28 градусов.