РИАМО - 28 июн. Скопление пассажиров на входах в терминал F аэропорта Шереметьево связано с одновременным прибытием нескольких автобусов с большим количеством людей, поэтому досмотр службы безопасности и комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной заняли больше времени, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Временные скопления пассажиров у входов в терминал F связаны с единовременным прибытием нескольких автобусов с большим количеством пассажиров вывозных международных рейсов, необходимостью исполнения требований Роспотребнадзора по контролю ношения СИЗ и термометрии всех входящих в терминал. Досмотр службы безопасности и термометрия в условиях увеличенного одновременного прибытия и входа пассажиров естественным образом занимают больше времени», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Шереметьево в полном объеме реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов и медицинских учреждений.

Он уточнил, что на территорию терминалов аэропорта Шереметьево допускаются посетители, включая пассажиров и сопровождающих их лиц, со средствами индивидуальной защиты. При этом производится замер температуры тела у всех входящих в терминалы. Кроме того, в аэропорту также реализован ряд профилактических мер для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.