РИАМО - 28 июн. Велосипедист погиб в результате наезда грузового автомобиля на юго-западе Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«При съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу водитель грузового транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и госавтоинспекторы. Обстоятельства произошедшего установят в ходе расследования.