РИАМО - 28 июн. Велосипедист погиб в результате наезда грузового автомобиля на юго-западе Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
«При съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу водитель грузового транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и госавтоинспекторы. Обстоятельства произошедшего установят в ходе расследования.
Около часа назад на юго-западе Москвы в результате наезда грузового автомобиля на велосипедиста погиб один человек— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 28, 2020
При съезде с Варшавского шоссе на ул. Новобутовская водитель грузового транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался
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