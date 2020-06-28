РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили три новых случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано 1899 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
«В Люберцах выявили за сутки три случая коронавируса. Всего в округе 1899 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили два новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 302 случая заражения. В Дзержинском выявили семь новых случаев, общее число заражений в муниципалитете достигло 520.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за минувшие сутки выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составило более 56,5 тысяч.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что снятие ограничений не вызвало новой вспышки заражения:
- За сутки в Москвы коронавирус выявили у 717 человек. Всего в столице Covid-19 диагностировали у более 220 тысяч жителей.
- В Подмосковье выздоровели 1319 человек.
- Столичные врачи вылечили еще 1052 пациента за сутки. Всего в городе от коронавируса вылечили более 147 тысяч человек.
- В Москве скончались 24 человека с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3738 пациентов
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